ಮೈಸೂರು: ಮುಗಿದ ದಸರಾ; ನಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ

ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಮಂದಿ: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಜನಸಂದಣಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:35 IST
ಈ ಬಾರಿಯ ಆಹಾರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 15 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಧಪೂಜೆಯ ಆಚೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಉಪಸಮಿತಿ
ಮೈಸೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ. ದಸರೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಸಿರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ
ಪವನ್‌ ಪ್ರವಾಸಿಗ ದಾವಣಗೆರೆ
