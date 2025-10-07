ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಣಸೂರು | ‘ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ’

71ನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ, ಹುಲಿ ವೇಷ ಕುಣಿತ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಹುಣಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು
Mysuru

