ಅರಕೇರಾ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಜನ

ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ನಾಯಿಗಳು
ಯಮನೇಶ ಗೌಡಗೇರಾ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
–ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹವಾಲ್ದಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ದೇವದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮ–2001ರ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
–ಆನಂದ ಗುಡಿ ನಿವಾಸಿ
ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸಂತಾನಹರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವೆ
–ವೆಂಕೋಬ ನಾಯಕ, ಪಿಡಿಒ ಅರಕೇರಾ
RaichurStray dogsDog Attack

