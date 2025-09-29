ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರ’ ; ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ಶಹೀದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಎಐಡಿವೈಒ ಹಾಗೂ ಎಐಐಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿದವು
Bhagat SinghRayachuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

