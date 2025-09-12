ರಾಯಚೂರು | ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಅಂಧ ಜೋಡಿ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬುಡ್ಡಪ್ಪನವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ರಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ–ಹೊಂಬಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯರಮರಸ್ನ ವೀರಾಂಜಿನೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ನೆರವಾದರು. 300 ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನವ ದಂಪತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>