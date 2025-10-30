ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕವಿತಾಳ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯರು ವಾಹನ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೊಟೇಕಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:51 IST
ಕವಿತಾಳ ಸಮೀಪದ ಕೊಟೇಕಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವುದು
ದಿಢೀರ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ವಾಹನಗಳು | ಬಸ್‌ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡದ ಚಾಲಕ | ನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ | ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ
