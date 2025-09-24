ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯೇ ದಸರಾ: ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ

ಅಂಬಾಮಠದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರಾ, ಅಂಬಾದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:44 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:44 IST
ಮೈಸೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
– ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ
Raichur

