ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ದಾಖಲೀಕರಣ: ಶಿವಪ್ರಕಾಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
ಕವಿತಾಳ ಸಮೀಪದ ಕೋಟೆಕಲ್‌ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆದಿಮಾನವರ ಅವಶೇಷಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಗಬ್ಬೂರಲ್ಲಿ 28 ಪುರಾತನ ದೇಗುಲ 27 ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಿವೆ
ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ
Rayachuruprogram

