ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಸಿಹಿ, ಪುಸ್ತಕ ಹಂಚಿ ಶುಭಾಶಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಸಿಂಧನೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು
Eid Milad Mubarakeid miladRaichurEid Milad 2018

