ತೋರಣದಿನ್ನಿ | ಪ್ರಭಾವಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ: ಆರೋಪ

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರ ಪರದಾಟ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:21 IST
ಕವಿತಾಳ ಸಮೀಪದ ತೋರಣದಿನ್ನಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೊಟೀಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಗುರುನಾಥ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾನ್ವಿ
