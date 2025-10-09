ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
raichur
ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ವಾಹನದ ಕೊರತೆ

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
ಪಟ್ಟಣದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಹನ ಒದಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
–ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
