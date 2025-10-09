ರೋಹಿತ್ ಭಾಯ್ ಶಾಂತತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ: ODI ನಾಯಕನಾದ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ ಮಾತು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೂತನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 25 ವರ್ಷದ ಗಿಲ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, 'ರೋಹಿತ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಪರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.ODIಗೆ ಗಿಲ್ ಸಾರಥಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ 27 ನಾಯಕರಿವರು.ODI ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕೊಕ್: ಆಸಿಸ್ ಸರಣಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. <p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ–20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೂ ಗಿಲ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಗಿಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>