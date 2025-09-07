ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌, ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು

ಐಎಎಸ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಲಂಕಿ ಖುದ್ದು ಹಾಜರು, ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
– ಬಾಲಚಂದ್ರ ಡಿ. ಲಕ್ಕಂ ಸಿಪಿಐ ಮಸ್ಕಿ
Raichur

