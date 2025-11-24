ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮುದಗಲ್ | ಕೊಠಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರ

ಉದುರುತ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳು
ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರು
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:35 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:35 IST
ಮೂರು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ
Govt schoolRaichur

