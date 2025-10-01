ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮರಂ ನೀಡಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು: ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನು

ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
ಕವಿತಾಳದ ರೈತ ತಾಯಪ್ಪ ಯಾದವ ಕೆರೆ ನೀರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ತಾಯಪ್ಪ ಯಾದವ
ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಏಳು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ತಾಯಪ್ಪ ಯಾದವ, ರೈತ
lakeRaichur

