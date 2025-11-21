ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಮಸ್ಕಿ: 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ–ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಮಸ್ಕಿಯ  ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಮಸ್ಕಿಯ  ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
ಮಸ್ಕಿಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
– ಕೃಷ್ಣ ಡಿ. ಚಿಗರಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮಸ್ಕಿ
RaichurPost office

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT