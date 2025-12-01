ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಸ್ಕಿ | ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆತ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಎನ್‌.ಎ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಜಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಬೋಗಾವತಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಸ್ಕಿ
Rayachuru

