ಮಸ್ಕಿ: ಖಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ; ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ!

<p>ಮಸ್ಕಿ (ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಅವರ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 40 ಮನೆಗಳು ಇದ್ದು 200ರಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ತೋಟವೇ ಶವ ಹೂಳಲು ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಶವ ಹೊಳಲು ಖಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಜಾಗ ಮುಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>Quote - ರಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಮಂಜುನಾಥ ಬೋಗಾವತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಸ್ಕಿ</p>