ರಾಯಚೂರು | ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ನರಿ: ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನರಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನರಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಾಲಕಿ, ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ದರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಗಾಯಗೊಂಡ ಪೂಜಾ, ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ, ರಂಗಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆರ್.ಎಫ್.ಒ. ರಾಜೇಶ ನಾಯಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ನರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>