ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಸಿಂಧನೂರು: ಏಳುರಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳು

ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರು
ಡಿ.ಎಚ್.ಕಂಬಳಿ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಏಳುರಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರಭುರಾಜ, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
– ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಶಾಸಕ
Raichur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT