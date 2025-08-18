ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಶೇ 69.69ರಷ್ಟು ಮತದಾನ

<p><strong>ಸಿರವಾರ:</strong> ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಅಮರಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಶೇ69.69ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 759 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 749ರಲ್ಲಿ 521 ಜನ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ದಾನನಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹುಸೇನಬೀ, ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಮಾಳಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಬಲವಂತ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್, ಬಸವರಾಜ, ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಶಶಿಕಾಂತ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>