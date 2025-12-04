ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ: ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೊದೊಂದಿಗೆ ಎಂಒಯು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ
-ಎಂ.ಎಸ್.ಅಯ್ಯನಗೌಡರ, ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್
RaichurSolar Powersolar panles

