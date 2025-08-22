ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕವಿತಾಳ: ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:52 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:52 IST
ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಶ್ವರ ಕುಮಾರ ಕಾಂದೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ
Rayachuru

