ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ | ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ: ಮೈದುನನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ

ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ₹21 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ, ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:54 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:54 IST
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು
Ramanagar

