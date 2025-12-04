ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ramanagara
ಡಿ. 6ರಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ

ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
Channapatna

