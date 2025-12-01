ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಶತಮಾನದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ; ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚಿ ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ ತಯಾರಿ
ಎಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿ ಯಂತ್ರಗಳು
ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರಗಳು
ಕೆ.ಕರ್ಣ ಪೇಟೆಚೇರಿ ಬೊಂಬೆನಾಡು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ‌
ಎಚ್.ಕೆ. ಗಿರೀಶ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
