ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಹಳಿ ಬಳಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಣುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು । ಹಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಣುಕು ಇಟ್ಟರೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು? । ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:26 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:26 IST
Ramnagar

