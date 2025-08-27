ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಜ್ರದ ಗಣೇಶ!

<p><strong>ರಾಮನಗರ</strong>: ಗೌರಿ–ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಲಂಕಾರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಈ ಸಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಜ್ರದ ಗಣೇಶ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಐಜೂರಿನ ನೇತಾಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿಯ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5.5 ಲಕ್ಷ! ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಮ್ಮಾಪುರ ಓಣಿಯ ಕಲಾವಿದ ಮಹೇಶ ಮುರಗೋಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಯಾರಿಸುವ ದುಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಸಲ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p><strong>ಅಮೆರಿಕನ್ ವಜ್ರ ಬಳಕೆ:</strong> ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತರಿಸಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಬಗೆಯ ರಂಗುರಂಗಿನ 4 ಲಕ್ಷ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಶ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಮಿಸಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಕುಟುಂಬ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಜ್ರಲೇಪಿತ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು’ ಎಂದು ಐಜೂರಿನ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಆನೆ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: </strong>‘ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 9 ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತಿಪಟೂರಿನ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಮಠದಿಂದ ಆನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾರಿ ತರಿಸಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಳದವರು ವಜ್ರದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ ರಾಮನಗರದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿಗೆ ಲೇಪಿಸಲು ಬೇಕಿದ್ದ 4 ಲಕ್ಷ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈನಿಂದ ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ವಜ್ರಲೇಪಿತ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ₹5.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆನೆ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಐಜೂರು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>