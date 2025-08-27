ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಜ್ರದ ಗಣೇಶ!

₹5.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ; ಐಜೂರಿನ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:09 IST
ವಜ್ರಲೇಪಿತ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮನಗರದ ಐಜೂರಿನ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಜ್ರಲೇಪಿತ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ₹5.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆನೆ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುವುದು
ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಐಜೂರು
Ramanagara

