ಮಾಗಡಿ| ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟ: ಬೈಕ್, ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

<p><strong>ಮಾಗಡಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ 16 ವಾರ್ಡ್ನ ಜ್ಯೋತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಫ್ರೀಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಸೋಫಾ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.</p><p>ನಿವಾಸಿ ಶೀಲ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರೀಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀಡ್ಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ, ಸೋಫಾಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ.</p><p>ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿನಗರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದೆ. </p><p>ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ.</p><p>ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>