Ganesh Festival | ರಾಮನಗರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆವ ಗಣಪ

ರಾಮನಗರ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಗಣೇಶ, ಶಿವ ಗಣಪ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗಣೇಶ, ದರ್ಬಾರ್ ಗಣೇಶ, ಪಾಟೀಲ್ ಗಣೇಶ, ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಗಣೇಶ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನಾರೂಢ ಗಣೇಶ, ಹಂಸಾರೂಢ ಗಣೇಶ, ಸಿಂಹಾರೂಢ ಗಣೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂತಹ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನೋಡುಗರ ಮನ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಮುಂಚೆಯೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ, ಉಳಿದವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಆತಂಕ: ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೀಸ್ನಿಂದ (ಪಿಒಪಿ) ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ.

'ಮುಂಚೆ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕ ರವಿವರ್ಮ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ತರುತ್ತಾರೆ: 'ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೂ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಯೇ ಹಲವೆಡೆ ತಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯೊ ಅಥವಾ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಯೊ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ, ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

₹150ರಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ

ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ದರವನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿ