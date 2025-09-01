ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಗಡಿ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಂದು

Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
ಮಾಗಡಿ ಕೋಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಿರುವುದು.
