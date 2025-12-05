ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ: ಪರಿಹಾರ ದರಕ್ಕೆ ಜಿಬಿಡಿಎ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಐಟಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ: ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಸ್ತು, ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
Ramanagara

