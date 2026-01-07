ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕರೆದು ಅವಮಾನಿಸಿದ ರೇವಣ್ಣ: ಮೃತ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪ

ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಪುತ್ರನ ಕಾರು ಹಿಟ್‌ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್‌ನಿಂದ ಯುವಕ ಸಾವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 14:28 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 14:28 IST
RamanagaraPoliticsCar AccidentHM Revanna

