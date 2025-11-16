ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ರಾಮನಗರ: ವೃದ್ಧೆ ಇದ್ದ ಕಡೆಯೇ ತೆರಳಿ ರಾಜಿ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ!

ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್‌ಗೆ ಬರಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 92 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ * ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಸುಖ್ಯಾಂತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:04 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ramanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT