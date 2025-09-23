ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ವರ್, ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ವಿಳಂಬ: ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೊಡಕು

ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ‘ಬ್ಲಾಕ್’ ಗೊಂದಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗಣತಿದಾರರು ನೀಡಿದ ದೃಢೀಕರಣದ ಫಾರಂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ
ಮೊದಲ ದಿನ ಎದುರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
–ಬಿಲಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
RamanagaraCaste Census

