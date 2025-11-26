ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

<p><strong>ಮಾಗಡಿ</strong>: ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ₹40 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಫೈಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮಾಗಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಟೆ, ಕಂದಕ ಮತ್ತು ಪಳಯುಳಿಕೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೌರಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಮ್ಮಸಂದ್ರ ರುದ್ರಮುನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರತಿಮೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಕ್ರಭಾವಿ ಜಂಗಮ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರತಿಮೆ ಆವರಣವನ್ನು ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಜಯರಾಮು, ಮರೂರು ಸಾಗರ್ ಗೌಡ, ಎನ್ಇಎಸ್ ಆನಂದ್, ಶಿವರಾಮಯ್ಯ, ಗಂಗಾದರ್, ಮೋಹನ್, ಗೋಪಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಮರೂರು ಶಂಕರಪ್ಪ, ರಂಗೇಶ್, ಸೈಯದ್, ಹೇಮಂತ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಗಂಗನರಸಿಂಹ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>