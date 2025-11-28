ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ| ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ: ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ–2013 ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಭೂಮಿಯ ವಹಿವಾಟು ದರ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವಿದು– ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಜಿಬಿಡಿಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು– ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ್ ಗಾಣಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
