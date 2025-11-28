ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ| ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ: ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ

ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎ.ಐ ನಗರ (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಜಿಬಿಡಿಎ)
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ–2013 ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಭೂಮಿಯ ವಹಿವಾಟು ದರ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವಿದು
– ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಜಿಬಿಡಿಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
– ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ್ ಗಾಣಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ದರವು ಭೂಮಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ;
ಮರ ಇತರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಹಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ದರವು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರ ಮನೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ದರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (ಜೆಎಂಸಿ) ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಡಿಎ ಮೂಲಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಚ್‌.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ
ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಡಿಸಿಎಂ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಗರದ ಚಿಹ್ನೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1.50 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
