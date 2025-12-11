ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಗಡಿ: ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಬಳಕೆದಾರರು

ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
ಶಿಥಿಲ ಮನೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಟವರ್ ತೆರವು ವಿಷಯವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ತೆರವಿಗೆ ಡಿ.ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಮಾಗಡಿಯ ಕಲ್ಯಾಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದರು

