ರಾಮನಗರ: ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸಲಹೆ

ಶಾಲೆ, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:31 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:31 IST
