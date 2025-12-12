ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ರಾಮನಗರ: ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಐವಿ, ಏಡ್ಸ್‌

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 2,789 ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರುl ಏಡ್ಸ್‌ಗೆ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,306 ಮಂದಿ ಬಲಿ l ಈವರೆಗೆ 9.41 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
– ಡಾ. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
RamnagarHIVAids

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT