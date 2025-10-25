ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನಾಯಕತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತು: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:48 IST
ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ದಶಕ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ. ಅವರ ಒಳ ಮತ್ತ ಹೊರಗು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಮಾಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದು ಬಚಾವಾದೆ!
– ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
chalavadi narayanaswamy

