ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ರಾಮನಗರ: 'ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀರ್ಮಾನವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇರಲಾರದೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

'ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ದಲಿತರ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ದಲಿತರನ್ನು ಕೇಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉರಿಯುವ ಮನೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿಂತರೆ, ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದ್ರೋಹವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಸಿ.ಎಂ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿದರು!: 'ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಪ್ರ ಇವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೇರುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರು, ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ್, ರುದ್ರಯ್ಯ, ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

 ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ದಶಕ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ. ಅವರ ಒಳ ಮತ್ತ ಹೊರಗು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಮಾಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದು ಬಚಾವಾದೆ!  – ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು.  
 ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊನೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯತೀಂದ್ರ! 

'ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ. ಆ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿ.ಎಂ ಆದರೂ ನನ