ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ: ಸಾಹಿತಿ ಜಿ.ಎಚ್. ರಾಮಯ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌ನಿಂದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೆ ನುಡಿ ನಮನದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಸರದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇರಮಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ
– ಡಾ. ಎಂ. ಬೈರೇಗೌಡ ಸಾಹಿತಿ
Ramnagar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT