ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ: 1500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ 4 ಶೌಚಾಲಯ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು 
ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಂಜುನಾಥ್. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸದಸ್ಯ
RamanagarPublic school

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT