ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ದೇಗುಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ

Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:09 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:09 IST
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆ ಶಿವನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೋದರರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು
ಎಸ್.ಕೆ. ಸಯ್ಯದ್ ಸಾದತ್‌ಉಲ್ಲಾ ಸಖಾಫ್, ಉದ್ಯಮಿ
