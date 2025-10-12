ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ: ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಸಮಾಧಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:35 IST
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿರುದ್ದದ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವೆ
– ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ
Vatal NagarajCM siddaramaiah

