ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ‘ಆ ಊರು, ಈ ಊರು‘ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ</strong> : ಇಲ್ಲಿನ ನಟಮಿತ್ರರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ‘ಆ ಊರು, ಈ ಊರು’ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾರತ ರಂಗಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಟಕಕಾರ ಜಿ.ಬಿ.ಜೋಷಿ ರಚನೆಯ ನಾಟಕವನ್ನು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 10 ವಿದೇಶಿ ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು 105 ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಭಿನಯದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗಸಂಪದ ತಂಡದ ‘ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ’, ರಂಗ ದಿಗ್ಗಜ ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆನಕ ತಂಡದ 'ಹಯವದನ’, ಮೈಸೂರಿನ ನಟನ ರಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಂಧ ಯುಗ' ಸೇರಿದಂತೆ 4 ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>