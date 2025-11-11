ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಳವಡಿಕೆ, ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನಾದಮಯಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ: ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ನಾದಮಯಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು 
Shivamogga

