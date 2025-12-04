ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಪರದಾಟ

ನಗರ ಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ; ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ
ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿರುವುದು
ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿರುವುದು
Bhadravathi

