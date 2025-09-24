ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೊರಬ | ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿ.ಸಿ‌. ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು
ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್. ಗೆಂಡ್ಲ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಗೆಂಡ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Shivamogga

