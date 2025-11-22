ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ!

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪುರಸಭೆ: ವಿತರಣೆಯಾಗದೇ ಶೆಡ್ ಸೇರಿದ 116 ಕುಕ್ಕರ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಠದ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುವ ಬದಲು ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಮಾತು ಕೇಳುವ ವ್ಯವದಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವುದು ದುರಂತ 
ರವಿಕಿರಣ್ ಪುರಸಭೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ
ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನೀಡಿದ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕುಕ್ಕರ್‌ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀಡಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು
ಭರತ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ 
Shivamogga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT